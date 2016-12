Diese Gießenerin arbeitet für Ärzte ohne Grenzen

Ulrike Müller und ihre Kollegin helfen extrem unterernährten Kindern im Tschad. Leider klappt das nicht immer. © Red

Der Ursprung von Ärzte ohne Grenzen liegt gar nicht so weit vom zentralafrikanischen Tschad entfernt. Während des Biafra-Krieges Ende der 1960er Jahre verhängte das nigerianische Militär eine Blockade der ehemals unabhängigen Region Biafra im Südosten des Landes. Um den hungernden Menschen zu helfen, reiste eine Gruppe französischer Ärzte nach Biafra. Darunter war auch Bernard Kouchner. Der Franzose musste mit ansehen, wie unzählige Menschen starben. Wer von den Waffen verschont blieb, wurde vom Hunger dahingerafft. Kouchner wollte etwas ändern. Also gründete er nach seiner Rückkehr mit einigen Gleichgesinnten »Médecins sans Frontières«. Das war am 21. Dezember 1971. Heute, auf den Tag 45 Jahre später, sind die Ärzte ohne Grenzen eine der angesehensten Hilfsorganisationen der Welt. 1999 erhielt sie den Friedensnobelpreis, über 35 000 Menschen sind in ihrem Namen im Einsatz. Darunter auch Ulrike Müller.»Ich wollte schon immer Kinderärztin werden. Außerdem hat es mich gereizt, im Ausland zu arbeiten«, sagt die 35-jährige Gießenerin. Als sie dann während des Medizinstudiums den Vortrag eines Mitarbeiters von Ärzte ohne Grenzen hörte, war ihre Entscheidung gefallen. »Ich habe dann gezielt darauf hingearbeitet, zum Beispiel Seminare in Tropenmedizin und medizinischem Englisch belegt.« Da man für den Einsatz Berufserfahrung mitbringen sollte, arbeitete Müller noch drei Jahre als Assistenzärztin. Dann bewarb sie sich bei Ärzte ohne Grenzen – und aus dem wohlbehüteten Deutschland ging es in die Krisenregion Chhattisgarh.Mit den üblichen indischen Urlaubszielen habe Chhattisgarh nichts gemein, betont Müller. »In dem Bundesstaat herrscht ein Konflikt zwischen der Regierung und sogenannten Terroristen. Wer vor Ort bleibt, ist vom Gesundheitssystem abgeschnitten. Wie es dann meistens ist, leiden Frauen und Kinder am stärksten darunter.« Und um genau die kümmerte sich die Medizinerin. Die meiste Zeit arbeitete sie in einem Krankenhaus und versorgte mangelernährte und oder an Malaria erkrankte Kinder. Auch schwangere und frisch entbundene Frauen gehörten zu ihren Patienten. Neben der Arbeit im Krankenhaus machte die Gießenerin auch »Hausbesuche«, was bedeutete, dass sie zwei Stunden durch den Dschungel stapfen musste, um die abgelegenen Dörfer zu erreichen. »Dann haben wir Klinik unterm Baum gemacht.«Beim nächsten Einsatz wurden aus den Bäumen Palmen. Nach den zehn Monaten in Indien und drei weiteren Jahren in Gießen, in denen Müller für die Uniklinik arbeitete, zog es die 35-Jährige wieder in die Ferne. Haiti. Müller arbeitete in einem Geburtshilfezentrum. »Wir haben uns vor allem um Frauen mit Schwangerschaftskomplikationen und deren Babys gekümmert. Pro Monat kamen 1000 Frauen zu uns in die Klinik, 600 davon waren Notfälle.« Das Problem: Auf Haiti gibt es keine reguläre Schwangerschaftsvorsorge. So wird zum Beispiel Bluthochdruck bei Schwangeren zu spät erkannt, was zu Frühgeburten führen kann. »Die Frauen kamen manchmal schon in der 30. Schwangerschaftswoche zu uns. Die Neugeborenen wogen dann teilweise nur 900 Gramm. Häufig waren Kaiserschnitte nötig.« Müller blieb ein volles Jahr auf dem Inselstaat. »Die lange Zeit war sehr hilfreich. Wir konnten wirklich etwas bewegen und die Situation verbessern. Zum Beispiel im hygienischen Bereich, was gerade für Frühchen mit schwachem Immunsystem sehr wichtig ist.«