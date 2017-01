Die drei Schwätzer sind besorgt

Februar: Wieder Aufregung um den Fassenachtszug. Da die Innenstadt seit dem 1. Februar eine Umweltzone ist und etliche Wagen keine grüne Plakette tragen, muss es bei einem stehenden Festzug bleiben. Strandbarbetreiber Christian Trageser wittert seine Chance und errichtet entlang der Ringallee über Nacht acht Ballermänner.März: Das Verwaltungsgericht verbietet den verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des »Kreativmarkts« und schreibt Stadtmarketing und Einzelhandel ins Stammbuch: Ihr seid nicht kreativ genug. Das gilt aber nicht für Sommerlad. Der schlaue Fuchs benennt seinen Trödelmarkt in Ikea-Schnäppchenmarkt um. Tausende strömen ins Schiffenberger Tal und sorgen so für ein megamäßiges Marktgeschehen.April: Der City-Handel schlägt zurück und gründet die »Allianz für den lustigen Karfreitag«. Am Morgen des 14. April kommt es zunächst vor den Gießener Kirchen zu Sitzblockaden, anschließend zieht die »BID Loveparade« durch die Stadt.Mai: Spannung pur bei der Versteigerung des Brauhauses im Amtsgericht. Ein Investor namens Charlie, hinter dem angeblich drei Engel stehen, liefert sich mit dem Vertreter einer US-Craft-Beer-Brauerei ein irres Wettbieten. Bei neun Millionen steigen die Engel aus, der Ami hat das Ding. Später kommt raus: Der Ami ist der Strohmann eines bekannten Landsmanns. Pünktlich zum Stadtfest im August kommt der erste »Trump Turm Trunk« auf den Markt.