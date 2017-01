Patricia Jeschke ist Schornsteinfegerin. © chh

Jeschke muss schmunzeln. Ja, die Sache mit dem Glück. Zum Beruf des Schornsteinfegers gehört es genauso wie verdreckte Schlote und verrußte Finger. »Allein heute haben mich schon drei Menschen freundlich gegrüßt«, sagt die junge Frau. Doch dabei bleibe es nicht. Vor allem ältere Menschen sähen in Schornsteinfegern noch immer Boten des Glücks. »Viele wollen an den Knöpfen meiner Jacke drehen, andere spucken mir über die Schulter. Mir hat auch schon mal eine Oma in die Wange gepetzt, ein Opa drückte mir sogar einen dicken Knutscher auf die Lippen.« Jeschke muss bei der Erinnerung lachen. Ihr gefällt es, den Mitmenschen bloß durch ihr Erscheinen eine Freude zu machen. Und Aberglaube hin oder her: Schornsteinfeger waren früher tatsächlich echte Glücksbringer.»Der Beruf ist Anfang des 18. Jahrhunderts in Italien entstanden«, weiß Jeschke. Durch die Strohdächer und Fachwerkbauweise hätten Schornsteinbrände fatale Folgen gehabt. Da sich das Feuer schnell ausbreiten habe können, sei nicht selten der ganzer Straßenzug abgebrannt. »Durch diese Vorkommnisse wurden dann auch allmählich Verordnungen eingeführt, die den Schornsteinfegerbesuch zur Pflicht werden ließen«, sagt Jeschke. Ergo: Die Schornsteinfeger brachten Glück, indem sie ihren Mitmenschen ein sicheres Zuhause bescherten.Mit den Zeiten von damals hat die Arbeit der heutigen Schornsteinfeger nicht mehr viel gemein – und der Beruf ist noch immer im Wandel, vor allem in technischer Hinsicht. »Es ist nicht mehr so, dass man vorne Holz rein wirft und hinten kommt die Wärme heraus«, sagt Jeschke. Die Technologie werde immer ausgefeilter, Schornsteinfeger müssten Emissionswerte überprüfen und komplexe Anlagen warten. Mit der Zeit, als die Schornsteinfeger von Haus zu Haus beziehungsweise von Dach zu Dach gegangen sind und wortwörtlich die Schornsteine gefegt haben, habe ihre heutige Arbeit nicht mehr viel gemein. »Aber in gewisser Weise sind wir auch heute noch Glücksbringer«, sagt Jeschke und wirft das Kehrseil wieder über ihre Schulter. »Wir sorgen zum Beispiel dafür, dass kein tödliches Kohlenmonoxid austreten kann.« Ohne die Schornsteinfeger würden die Hausbewohner das geruchs- und geschmacksneutrale Gas überhaupt nicht merken.Jeschke ist fertig mit der Arbeit. Also balanciert sie den Steg zurück und kraxelt durch das Dachfenster. Ob sie selber abergläubisch ist? Die 24-Jährige überlegt einen Moment, schüttelt dann aber den Kopf. Und nein, einen Glücksbringer habe sie auch nicht. »Wobei«, sagt Jeschke und fügt nach einer kurzen Pause an: »Doch. Mein Beruf ist mein Glücksbringer. Er sorgt dafür, dass ich glücklich bin.« Und dafür muss sie nicht einmal am Knöpfchen drehen.