Der erste Tag als Freiwilliger Polizeihelfer

Präsenz zeigen, die Augen offenhalten, mit Menschen in Kontakt treten: Franz Schmidt und Ursula Philipp-Rühl gehen neuerdings gemeinsam Streife. (Foto: Schepp) © Oliver Schepp

Am Oberarm trägt Schmidts Jacke den hessischen Löwen. An der Brust ziert in weißer Schrift sein Nachname die Uniform, daneben steht: »Freiwilliger Polizeidienst«. Mit 63 Jahren betritt Schmidt Neuland. Es ist sein erster Tag als ehrenamtlicher Polizeihelfer. Gemeinsam mit der schon länger im Einsatz befindlichen 61-jährigen Philipp-Rühl bildet Schmidt eines der älteren Duos. An einen Spaziergang mit Oma und Opa erinnert ihre vierstündige Patrouille aber nicht.Ihr Rundgang ist weit mehr als ein Spaziergang. Mit aufmerksamem Blick laufen sie durch die Innenstadt und treten immer wieder in Kontakt mit Menschen. Am Markplatz hält ein Auto an einer Bushaltestelle. Philipp-Rühl klopft an die Scheibe. »Hier können Sie nicht bleiben«, sagt sie lächelnd. »Da hinten gibt es Parkplätze.« Und schon fährt der Wagen davon. Dass es sich um Freiwillige Helfer ohne Polizeigewalt handelt und nicht um hauptamtliche Staatsdiener, ist vielen Passanten nicht bewusst. Sie sehen die Uniform – und folgen den Hinweisen.Schmidt ist an seinem ersten Tag eher Begleiter. Er beobachtet, lauscht den Erklärungen von Philipp-Rühl, die sich als »Altläuferin« bezeichnet. Einmal bleibt sie am Bahnhof vor dem Aufzug stehen. Schmidt würde gern die Treppe nehmen. Seine Kollegin aber betont: »Wir trennen uns niemals vom Partner.« Schmidt nickt. »Klar«, sagt er.Auf die Frage, warum er sich für die Tätigkeit entschieden hat, antwortet der Mann mit dem freundlichen Gesicht: »Ich liebe Gießen.« 30 Jahre lang hat er als Vertreter Zigarren verkauft. Auch in einem Laden in der Walltorstraße hat er gearbeitet. In Krofdorf führte er ein Kiosk. Außerdem transportierte er Taxigäste zwischen Gießen und dem Flughafen. Aus der Arbeitslosigkeit ist er jetzt zum Freiwilligen Polizeidienst gekommen. Untätig könne er nicht Zuhause sitzen, sagt er. »Ich bin ein Arbeitstier.« Sieben Euro pro Stunde bekomme er als Polizeihelfer. »Ohne Bezahlung würde ich es auch nicht machen«, stimmt Philipp-Rühl zu. Da gehe es um Würdigung der Arbeit.