Der Schlossermeister geht in Rente

Schlossermeister Axel Pfeffer vor 50 Jahren: Die Werkstatt in der Löberstraße sieht bis heute so aus, ist allerdings viel besser ausgestattet. (Foto. pm)

Man mag es kaum glauben: In der Löberstraße waren einst zwölf Handwerksbetriebe ansässig. Sie alle wurden bis in die 80er Jahre hinein aufgegeben oder sind an Standorte mit mehr Platz umgezogen. »Ich bin der letzte Überlebende«, schmunzelt Axel Pfeffer, der seine Bau- und Kunstschlosserei im August 1966 gegründet hatte. Doch nach genau fünf Jahrzehnten endet diese Ära: Das Unternehmen wird zum 31. Dezember geschlossen, die vier Angestellten (ein Meister, zwei Gesellen, ein Azubi) wechseln zur Firma Daniel Watzke (Schlosserei und Metallbau) in Heuchelheim, die auch Pfeffers Kundenstamm übernehmen will.Die Schlosser-Tradition der Familie hatte schon 1902 begonnen, als sich Axel Pfeffers Großvater Karl Schmidt im Neuenweg, am heutigen Standort der Sparkasse Gießen, selbstständig machte. Er war als Waagener vor allem mit dem Herstellung und der Reparatur von Dezimal- und Babywaagen befasst. Später kamen auch Schlosserarbeiten dazu, vor allem Tore, Türen und Gitter.1930 erwarb Karl Schmidt das 1894 vom Schlossermeister Heinrich Handel bebaute Anwesen Löberstraße 19 und richtete im Hinterhaus seine Werkstatt ein. Die wurde nach seinem Tod 1948 an verschiedene Schlossermeister verpachtet. Axel Pfeffer begann hier seine Lehre beim Bau- und Kunstschlosser Wilhelm Paul und legte 1964 die Gesellenprüfung ab. Schon vor der Meisterprüfung 1967 durfte er mit einer Sondergenehmigung einen eigenen Handwerksbetrieb eröffnen. Stolz erinnert er sich: »Da war ich erst 22 und damit der jüngste selbstständige Schlossermeister in Deutschland.«Der Betrieb fertigte vorrangig Treppen- und Balkongeländer, Hoftore, Fenstergitter, Einfriedigungen, Haustüren, Balkonüberdachungen sowie Kunstschmiedearbeiten aller Art an. Im Laufe der Zeit spezialisierte sich der Handwerker auf Restaurierungsarbeiten und Erneuerung von alten Kunstschlosserarbeiten, die unter Denkmalschutz stehen – Jugendstiltore, Geländer und Grabkreuze.