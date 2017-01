Marc Colavincenzo (Foto) und Reinhard Kroh fungieren noch bis April als Weinrebe-Team. (Foto: Schepp)

Colavincenzo leidet an Mukoviszidose. Die angeborene Stoffwechselerkrankung sorgt dafür, dass der 48-Jährige immer stärker mit Atemproblemen und Verdauungsstörungen zu kämpfen hat. Seine Körpersekrete sind sehr viel zäher als die von gesunden Menschen. Mukoviszidose gilt als nicht heilbar. Mit einer konsequenten Therapie kann der Krankheitsverlauf aber verlangsamt werden. Dieser Therapie will sich Colavincenzo nun verstärkt widmen. Das bedeutet: Atemtherapie, Krankengymnastik, Inhalationen, Radfahren. »Ich benötige mehr Zeit für mich und meine Krankheit. Mein Arzt meint, dass ich mit der Weinrebe und der Muko eigentlich zwei Jobs hätte. Leider war die Krankheit nicht kündbar.«Per Zufall wurde Colavincenzo 2004 zum Weinhändler. Als Dozent am Anglistik-Institut erhielt er 2003 den Wolfgang-Mittermaier-Preis für vorbildliche Lehre, 2004 verlor er dennoch seinen Job, weil »sein« Professor in Ruhestand ging. »In einem Artikel über mich stand, dass ich von einem Weingeschäft träume. In der Weinrebe haben sie mir daraufhin die Übernahme angeboten«, sagt er und lacht.Schweren Herzens hat sich der promovierte Literaturwissenschaftler, der von 1994 bis 2004 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Justus-Liebig-Universität tätig war, nun entschlossen, den Laden am Wochenmarkt aufzugeben. Nach zwölf Jahren unter seine Regie ist am 15. April Schluss. Dass er als Muko-Patient überhaupt bis zum Alter von 48 Jahren arbeiten konnte, ist ein Wunder. »Das Wort Schließung nehme ich aber noch nicht in den Mund, denn ich suche einen Nachfolger.« Noch steht aber in den Sternen, ob es einen Neuanfang geben wird oder der Weinhandel vom Lindenplatz verschwindet.Reinhard Kroh ist da schon einen Schritt weiter. Der Gießener, der »Die Weinrebe« 1980 in Marburg gegründet und 1987 am Lindenplatz eröffnet hat, schließt seine Filiale im Schiffenberger Tal Ende April. Nach mehr als 20 Jahren an diesem Standort will sich Kroh auf den Laden in Marburg konzentrieren. »Die Umsätze sind in den vergangenen drei Jahren stetig zurückgegangen. Da ist dann irgendwann der Punkt erreicht, an dem es sich nicht mehr rechnet.«