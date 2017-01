Damoklesschwert schwebt über Busstreik

Wann über die Berufungsklage des Unternehmenskonsortiums ESW aus Staufenberg entschieden wird, das sich bislang vergeblich um die Konzessionen beworben hat, ist unklar. »Eine Terminierung des Berufungsverfahrens ist wegen anhängiger, älterer Verfahren derzeit noch nicht vorhersagbar«, teilte VGH-Sprecher Harald Pabst mit.Die drei Buchstaben ESW stehen für die drei im Kreisgebiet ansässigen privaten Busunternehmen Erletz, Schwalb und Weber. Sie gründeten im Januar 2014 eigens ein Konsortium, um sich beim hiesigen Regierungspräsidium um den Gießener Stadtbusverkehr bewerben zu können. Aber das RP wies diese Bewerbung ebenso zurück wie jene der Stadtwerke. Daraufhin zog die ESW GmbH vors Gießener Verwaltungsgericht. Das VG wies die Klage im Dezember 2015 ab. Folge: Das Konsortium legte im März 2016 in Kassel Beschwerde ein.Für die Stadt Gießen als sogenannte Aufgabenträgerin des Nahverkehrs bedeutet das, dass sie das eigene Unternehmen MitBus weiterhin nicht direkt beauftragen kann, den Stadtbusverkehr für weitere zehn Jahre zu betreiben. MitBus fährt, seit die Konzessionen für die elf Linien und zwei Nachtbusstrecken im Dezember 2014 abgelaufen waren, auf der Grundlage einer einstweiligen Erlaubnis des RP.Zentraler Streitpunkt im Tauziehen um den Stadtbusverkehr ist die Frage, ob dieser eigenwirtschaftlich, also ohne Zuschuss zum Beispiel aus dem Haushalt der Stadt, gefahren werden kann. Das RP bezweifelt, dass die ESW und die SWG das können. Am Rande des Streiks lobten Gewerkschaftsvertreter das Gießener RP. In Südhessen sei in solchen Fällen schon anders entschieden worden – zu Lasten kommunaler Unternehmen. »Da sind etliche Arbeitsplätze verloren gegangen«, sagte Verdi-Vertreter Thorsten Beliza.