DSDS: Gießener Patrick Keil zieht Zwischenbilanz

© RTL/Stefan Gregorowius

Die Sendung hat Keil mit etwa 50 Freunden in seiner Hofreite in Kleinlinden zusammen verfolgt. »Wir haben Leinwand und Beamer aufgebaut. Getrunken und gegessen. Es war unglaublich schön«, sagt Keil. »Ich wusste ja, dass der Auftritt gut gelaufen ist, aber man weiß dann nicht, wie das im Fernsehen dann rüberkommt. Jetzt kann ich sagen: Es war ein rundum gelungener Auftritt«, bilanziert der 29-jährige Familienvater, dessen Frau Jenny und der dreijährige Sohn Ole ebenfalls kurz zu sehen gewesen waren.Keil hat seine große Leidenschaft für die Musik erst vor etwa zwei Jahren entdeckt. Seitdem gibt es aber kein Halten mehr. »Ich habe Blut geleckt und will mich unbedingt weiterentwickeln«, erzählt der sympathische Gießener. In der Region hat er sich bereits als Sänger der Band »Lebendig« einen Namen gemacht. Auch auf dem Gießener Stadtfest sind die Musiker schon aufgetreten. Bohlen lobte am Samstag auf dem Bildschirm vor allem Keils Interpretation des Textes. »Du gibst jedem wichtigen Wort Bedeutung und hast den Text sehr gut verkauft«, erklärte der Juror., eher er noch einmal mit Daumen-Hoch-Geste bekräftigte: »Ich fand es mega!«Auch abgesehen von der musikalischen Leistung hat Keil sich vor den TV-Kameras gut verkauft. Obwohl der Musiker »brutal nervös« gewesen war, bescheinigte ihm H.P. Baxxter einen »sehr aufgeräumten« Auftritt. Dem Scooter-Sänger gab der Kleinlindener Physiotherapeut sogar Bewegungsempfehlungen für das viele Koffertragen. YouTuberin David ließ sich von Keil wegen ihrer ständigen Rückenschmerzen massieren und mit Bohlen plauderte der Gießener über die Behandlung mit einer Faszienrolle und die Triggerpunkttherapie.Dass Keil aber auch außerhalb des TV-Studios gut ankam, merkte er schon während der Ausstrahlung. »Das Handy hat ständig geklingelt und vibriert. Ich musste es weglegen, damit ich den Auftritt überhaupt verfolgen konnte«, erzählt er. Seit Samstagabend haben sich die Likes auf seiner eigenen Facebookseite mehr als verdoppelt. Auf seiner Seite bei RTL stehen längst mehr als 1000 Kommentare. »Ich bin sehr gespannt darauf, wie das alles weitergeht«, sagt er.