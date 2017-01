Busverkehr: Auch Mittwoch wird gestreikt

© Oliver Schepp

Knapp 140 Fahrer beteiligen sich an dem Streik. Betroffen sind weiterhin die Stadtbuslinien 1, 2, 3, 13, 5, 7, 10, 12, 800, 801 und 802 (inklusive Wettenberg). Die Gewerkschaft Verdi wertet die hessenweite Aktion am Montag als »großen Erfolg«. Am Mittoch geht der Busfahrerstreik laut Thorsten Beliza von Verdi weiter.Derzeit erhalten die Angestellten der Stadtwerke-Tochter einen Stundenlohn von 12 Euro. Verdi fordert eine Anhebung auf 13,50 Euro bei einer Laufzeit bis Juni 2018. Der Arbeitgeberverband LHO bietet jedoch nur 12,65 Euro die Stunde. Eine Einigung scheint derzeit in weiter Ferne. Der Geschäftsführer des in Gießen ansässigen Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmer (LHO), Volker Tuchan, betonte am Montag: »Wir legen kein neues Angebot vor. Verdi hat den Verhandlungstisch verlassen und nicht wir.«