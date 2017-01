Busstreik: Terminvorschlag für nächstes Tarifgespräch

Auch am Donnerstag werden die Busfahrer in Gießen streiken. © mö

„Wir müssen miteinander Gespräche führen, nicht übereinander reden oder aneinander vorbei. Hessens Busunternehmer haben ein großes Interesse daran, eine schnelle und für alle Beteiligten faire Lösung im Tarifkonflikt zu finden“. Wer den Beruf der Busfahrerinnen und Busfahrer attraktiver machen wolle, könne dies „nur durch Gespräche am Verhandlungstisch über realistische Wege in die Zukunft.“Statt ihre Kampfbereitschaft zu betonen und Fahrgäste durch eine unnötige Eskalation des Tarifkonflikts tagelang in der Winterkälte stehen zu lassen, sollte Verdi „die gemeinsamen Interessen ins Blickfeld rücken und Interesse an einer tragfähigen Lösung signalisieren“.Auch der LHO will die Rahmenbedingungen für Fahrerinnen und Fahrer im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) verbessern. Hintergrund: Busfahrerinnen und Busfahrer sind gefragte Beschäftigte. Deshalb haben Arbeitgebervertreter des Landesverbandes Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) in den aktuellen Tarifverhandlungen bereits ein ganzes Paket an Vorschlägen präsentiert, die in den kommenden zwei Jahren mit einer Gesamterhöhung der Lohnkosten um rund sechs Prozent verbunden wären.Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) e.V. mit Sitz in Gießen vertritt die Interessen von etwa 170 privaten Omnibusbetrieben in Hessen, die im ÖPNV und im Gelegenheitsverkehr mit rund 2500 Bussen unterwegs sind.