Busfahrerstreik: Dienstag wird »auf jeden Fall« weiter gestreikt

Nun erklärt Streikleiter Jochen Koppel von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi: Der Busverkehr wird »auf jeden Fall« auch am Dienstag bestreikt. Ein Ende ist bislang nicht in Sicht. Vorwürfe der Arbeitgeberseite, die Gewerkschaft habe zu den Arbeitsniederlegungen gezielt am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien aufgerufen, hatte Koppel bereits zuvor zurückgeworfen: »Das ist der durchschaubare Versuch, uns moralisch unter Druck zu setzen. Wir haben den Streik frühzeitig angekündigt, damit sich die Betroffenen darauf einstellen können«.Ganz bitter ist der Streik für die Gießener Stadtteile Allendorf und Lützellinden: Diese Vororte sind komplett vom Öffentlichen Nahverkehr abgehängt, weil die Regionallinie 11 aus Wetzlar auf dem Weg nach Gießen nur noch in Kleinlinden hält.Die streikenden Fahrer von Mit.Bus fordern in erster Linie eine bessere Bezahlung. Derzeit erhalten die Angestellten der Stadtwerke-Tochter einen Stundenlohn von 12 Euro. Verdi fordert eine Anhebung auf 13,50 Euro bei einer Laufzeit bis Juni 2018. Der Hessische Busunternehmerverband (LHO) bietet jedoch nur 12,65 Euro die Stunde. Aber auch die Pausenregelung soll verbessert werden, zudem fordert die Gewerkschaft einen zusätzlicher Urlaubstag für die Fahrer der privaten Busunternehmen.Der Gießener Stadtschülerrat hat die Tarifparteien LHO und Verdi aufgerufen, »möglichst schnell an den Verhandlungstisch zurückzukehren«. Denn hinsichtlich der Situation in Gießen führe der Streik zu einer »schwerwiegenden Belastung« der größtenteils per ÖPNV zum Unterricht anreisenden Schüler/innen und damit ihrer Eltern. Da das staatliche Schulamt keine Veranlassung sieht, unterrichtsfrei zu geben, sollten die Schulleitungen »flexibel, unbürokratisch und verständnisvoll« mit verspätet eintreffenden Schülern umgehen. Die Stadtwerke, deren Tochter Mit.Bus mit elf Linien vom Streik betroffen ist, ruft die Schülervertretung dazu auf, zumindest eine »Grundversorgung« mit den wichtigsten Schülerbuslinien sicherzustellen