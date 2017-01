Seit 28 Jahren ist Britta Prell die Chefin im »Sowieso«. Vor kurzem feierte ein Paar in dieser Kneipe Silberhochzeit, das sich genau dort auch kennengelernt hatte. Der Sohn dieses Paares ist im »Sowieso« sowieso regelmäßig zu Gast. (Foto: Schepp)

Während Jepps Besuche in seiner Lieblingskneipe aufgrund hoher beruflicher Belastung seltener werden, hat die »Sowieso-Karriere« des 18-jährigen Felix Giezek gerade erst begonnen. Seit knapp einem Jahr kommt der Abiturient regelmäßig mit einigen Freunden aus seiner Clique dorthin. »Das Sowieso ist cool, urig und einzigartig, eben anders als die vielen Franchise-Gastronomiebetriebe, wo man überall den gleichen modernen Style sieht«, meint der Pohlheimer. Zudem seien die Getränkepreise dort sehr günstig. »Wir trinken im ›Sowieso» meist zwei bis drei Bier und ziehen dann weiter ins benachbarte Monkeys«, sagt Giezek. Wirtin Britta gehöre zwar nicht seiner Generation an, aber das störe ihn nicht.Britta Prell, die von allen geduzt und nur mit dem Vornamen angeredet wird, ist in einem Alter, das man bei einer Frau aus Höflichkeit nicht mehr erfragt. Nur soviel: Ihr Sohn Sascha wird in Kürze 40 Jahre alt. »Er hat die Bunte Fußball-Liga in Gießen mitgegründet, deshalb habe ich so viele Schals hier in der Kneipe hängen«, sagt Britta, und deutet auf das Banner der »Glasbier Rangers«. Als Torhüterin im Frauenteam des VfB 1900 Gießen hat die Wirtin selbst Fußball gespielt, bis heute besucht sie jedes Heimspiel der VfB-Männer.Britta zapft routiniert ein Bier und erzählt von einem 22-jährigen jungen Gast, dessen Eltern sich im »Sowieso« kennengelernt haben und die vor Kurzem ihre Silberhochzeit just an dem Platz in der Kneipe feierten, an dem sie sich einst beim Kartenspielen zum ersten Mal gesehen hatten. »Ja, ich bin sicher eine der dienstältesten Wirtinnen in Gießen. Ich gehöre mit Heinz Mohr vom ›Klimbim» und Horst Gerbig vom ›Bahndamm» zum alten Eisen«, sagt Britta und lacht. Neues Mobiliar? »Brauche ich nicht. Man kann eine Kneipe auch kaputt renovieren«, lautet ihre Philosophie.Früher hat Britta landwirtschaftlich-technische Assistentin gelernt und an der Uni gearbeitet, sie bekam dort aber immer nur Zeitverträge. Da sie schon immer gerne in Kneipen gejobbt hat, etwa im »Hardrock-Café« in der Schanzenstraße, nahm sie das Angebot an, das »Sowieso« hauptberuflich zu übernehmen. Auch wegen ihres Sohnes, der damals elf Jahre alt war und für den sie so tagsüber mehr Zeit hatte. Inzwischen hat Britta – die ohne Eltern im Kinderheim St. Michael des Sozialdienstes katholischer Frauen in Gießen aufwuchs – seit fast drei Jahrzehnten im »Sowieso« ein zweites Zuhause. Zumindest an fünf Tagen in der Woche: Denn freitags und sonntags überlässt sie den Zapfhahn und das Zubereiten der leckeren Baguettes ihren Aushilfen. Sie hat dann frei, geht selbst mal als Gast in eine andere Kneipe. »Das brauche ich auch.«Wie lange sie noch weitermachen will? »Ach, so lange es noch geht, so lange ich noch darf«, sagt sie, ohne lange nachzudenken, und grinst dabei. »Ich mag meine Arbeit schon sehr gern«. Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht. Ihr größter Wunsch? »Ein kleiner Biergarten, das wäre toll.« Denn im Sommer, in der Freiluftsaison, ist im »Sowieso« deutlich weniger los. Erst wenn es dunkel wird, kommen mehr Gäste. Dafür können sie dort länger verweilen als in den Biergärten: Das »Sowieso« hat bis tief nachts geöffnet. Oft schließt Britta ihre Kneipe erst gegen 5 Uhr morgens. Jens Riedel