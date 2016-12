Blutsbrüder

Für immer verbunden. © Fotolia

Am 24. Dezem­­ber 2013 erscheint in der Gießener Allgemeinen ein Text über mich. Wenn man mich googelt, ist er unter den ersten Such­ergebnissen. Es ist ein langer Text darüber, wie ich etwas mache, was ich eigentlich für selbstverständlich hielt und immer noch halte: Ich habe jemandem geholfen. Einem Menschen, den ich nicht kannte, der mir aber in mancher Hinsicht näher ist als meine ­Schwester.





Andrew Metz hatte einen Traum, den viele Männer nachvollziehen können. Pilot werden – und zwar auf den schwierigsten Maschinen, die es gibt: Kampfjets. Und so verpflichtete sich der junge Mann aus Ohio 2008 nach dem Abschluss an der Highschool bei der US-Luftwaffe. Er will eintreten in die Militär­tradition seiner Familie. Zuerst die Ausbildung zum Fluglotsen, dann, als Offizier, sollen die Jets folgen. Er wird angenommen. Doch schon nach wenigen Tagen auf der Lackland Air Force Base in Texas platzt der Traum brutal. Metz wird auf die Krankenstation gerufen. Die Diagnose: Chronische myeloische Leukämie (CML).





Vier Jahre später, Anfang 2012: Beim jährlichen Allstar-Event der Basketball-Bundesliga komme ich am Stand der deutschen Knochenmarkspender-Datei vorbei. Ich beschließe, darüber zu berichten, wie einfach es ist, sich registrieren zu lassen. »Mund auf, (Watte-)Stäbchen rein, Spender sein« lautet der Slogan der DKMS, der Menschen dazu bringen soll, sich zu registrieren. Ich lasse mich registrieren. Es ist wirklich einfach.





Ein Mensch, der mir genetisch ähnlicher ist als meine Schwester





Gut anderthalb Jahre später erhalte ich eine Nachricht. Meine genetischen Merkmale könnten passen. Ob ich mir zu weiteren Tests Blut abnehmen lassen könnte, war die Frage. Klar, kann ich das. Das Ergebnis: Ich passe wirklich. Meine Schwester ist auch in der Kartei, doch sie kam nicht als potenzielle Spenderin in Frage, da – vereinfacht gesagt – die DNA, die unsere Eltern ihr mitgegeben haben, eine andere Mischung hat. Irgendwo auf der Welt, erfahre ich so, gibt es eine Person, die mir genetisch ähnlicher ist als sie.