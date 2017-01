Jörg Keil (l.) und Kersten Nette (r.) © Stefan Schaal

»Immer das Gebäude über den sicheren Treppenraum verlassen und die Feuerwehr auf der Straße empfangen« sagt Kersten Nette, Abteilungsleiter für Gefahrenabwehr bei der Berufsfeuerwehr. Außerdem gelte es, den Nachbarn Bescheid zu geben. »Die Türen sollte man von außen schließen, um das Feuer und den Rauch einzusperren.« Jörg Keil, der bei der Feuerwehr für den Vorbeugenden Brandschutz verantwortlich ist, betont: »Mindestens ebenso gefährlich wie die Flammen ist der Qualm.« Drei Atemzüge im dichten Rauch reichen, damit ein Mensch das Bewusstsein verliert. Zwei weitere Minuten führen zum Tod. »Wenn Fluchtwege wie der Treppenraum verqualmt sind: Bleiben Sie in der Wohnung und warten Sie am offenen Fenster auf die Feuerwehr«, sagt der Brandschutzexperte.? Ist es nicht gefährlich, im brennenden Haus auf die Feuerwehr zu warten?Nein. Die Wände der Häuser müssen so hohe Brandschutzkriterien erfüllen, dass man in der Regel in einem Raum mindestens 30 Minuten ausharren könne, wenn es im Nebenzimmer brennt, sagen die beiden Feuerwehrmänner. Selbst Holzdecken in Altbauten hielten das Feuer solange ab, bis die Feuerwehr anrücke. Keil empfiehlt außerdem, feuchte Handtücher vor den Türspalt zu legen, um sich so vor dem Rauch zu schützen.? Ist es sinnvoll den Raum kriechend zu verlassen, wenn er voller Rauch ist?Ja. Heute sind die Temperaturen bei Bränden weitaus höher als früher. Von einst 300 bis 400 Grad sind sie mittlerweile auf 600 bis 900 Grad gestiegen. Die Ursache dafür sind die vielen Kunststoffmaterialien, die in Stoffen verarbeitet werden. Sie verwandeln zum Beispiel Sofas in regelrechte Flammenwände. Durch sie ist kein Durchkommen. »Wenn ein Raum verraucht ist, krabbeln auch die Feuerwehrleute«, berichtet Keil. »Unten am Boden herrschen bei einem Feuer geringere Temperaturen als in Kopfhöhe. Und die Sicht ist besser, weil die Rauchgase zunächst nach oben steigen.« Außerdem können sich Rauchgase entzünden. Diese Durchzündungen finden üblicherweise in der Rauchschicht unter der Zimmerdecke statt.? Sollte man selbst versuchen, Feuer zu löschen, wenn man es entdeckt?Für den Laien sei es schwierig, richtig zu entscheiden, sagen die Brandschützer. »Wenn Fett in der Küche brennt, darf man auf keinen Fall Wasser darauf schütten«, sagt Keil. »Das gibt sonst eine richtige Explosion.« Will man ein Feuer mit einer Decke ersticken, darf sie nicht aus Acryl sein. »Das kann sonst zu Verbrennungen an den Händen führen.« Ein Feuerlöscher ist bei einem Entstehungsbrand ein geeignetes Mittel, allerdings ist die Löschwirkung begrenzt. Ganze neun Sekunden lang gibt er einen Strahl ab. »Bei einem vollständig brennenden Tannenbaum wird es dann schon eng.« Sinnvoll sei der Versuch, Feuer zu löschen, nur dann, »wenn es gerade entsteht, zum Beispiel wenn der Computer zu qualmen beginnt«.? Die Feuerwehr übt regelmäßig für den Ernstfall. Was können Bürger tun, um im Notfall auf ein Feuer vorbereitet zu sein?