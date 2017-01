Bier, Jule, Fernsehen: Das wissen die Gäste im »Grünen Kranz« zu schätzen. (Foto: Schepp) © Oliver Schepp

Grund zum Feiern gibt es in der Bruchstraße immer wieder. Die größte Fete steigt, wenn im Juni das gleichnamige Fest angesagt ist, an dem sich selbstverständlich auch der »Grüne Kranz« beteiligt. An den meisten Tagen des Jahres treffen sich hier aber die »üblichen Verdächtigen«, berichtet Stammgast Stefan schmunzelnd und zieht an seiner Zigarette. Genau, es darf geraucht werden im »Kranz«. Das gehört für die meisten Besucher einfach dazu. Apropos Stammgäste: Montags, mittwochs und freitags gibt es einen Jule-Stammtisch. Für das Spiel mit drei Würfeln finden sich immer Interessenten – in wechselnder Besetzung. Das Würfelteam sitzt am runden Tisch vor der Theke, ist aber längst nicht alles, was die Kneipe zu bieten hat.Wer einen Blick auf die Wände der Gaststube wirft, entdeckt viele kleine Schmuckstücke der jahrzehntelangen Historie. Da hängen Fanschals der Gießen 46ers und von Schalke 04, es gibt Bilder, eine alte Nähmaschine, einen verzierten Spiegel und irgendein Gast hat offenbar mal einen Eishockey-Schal des ERC Ingolstadt ergattert Ein anderer Besucher hat die Fanfreundschaft zwischen 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern dokumentiert, als die sportlichen Zeiten für beide Vereine noch rosiger waren.Dass Sport im grünen Kranz ein großes Thema ist, bestätigt auch Wirtin Gaby. Früher habe man den Gästen per Sky-Abo die komplette Champions League geboten. »Nach der zweiten drastischen Preiserhöhung bin ich ausgestiegen«, sagt die 63-Jährige. Jetzt gibt es Bayern, Dortmund, Real und Barcelona nur noch öffentlich-rechtlich. Und manchmal treffen sich auch Anhänger der 46ers im »Kranz«, um sich ein Basketball-Bundesligaspiel anzuschauen.Obwohl die Kneipe keine Küche hat und deshalb auch keine Speisen anbietet, kommen auch Gruppen zum Feiern in die Bruchstraße. Vor Kurzem hatten die Alten Herren der MTV-Fußballer hier ihre Weihnachtsfeier, einmal im Monat treffen sich die alten »Bruchsträßler« im »Kranz«. Selbst Hochzeiten sind hier schon gefeiert worden. Und wenn der kleine Hunger kommt? Wirtin Gaby hat kein Problem damit, wenn sich ihre Gäste irgendwo eine Pizza bestellen. »Früher gab’s hier Rindswurst.« Doch in einer Raucherkneipe dürfen keine Speisen zubereitet werden. Deshalb bringt manchmal einer der Gäste Frikadellen mit. Und am Neujahrstag macht Gaby – auf Vorbestellung – zu Hause Heringssalat mit Pellkartoffeln, den die Besucher später in der Kneipe verzehren.