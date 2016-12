Bald für immer geschlossen: Friseursalon und Bäckereifiliale. (Foto: Schepp) © Oliver Schepp

Weil die THM aus allen Nähten platzt und immer neue Gebäude benötigt, lag es nahe, dass sie den in den 50er Jahren entstanden Flachbau ins Visier nimmt. Im vergangenen Herbst kaufte das Land der Stadt Gießen das gut 600 Quadratmeter große Grundstück Wiesenstraße 13/15 ab. Dort hatten die Eheleute Erhard jahrzehntelang ihren kleinen Friseursalon betrieben, ehe sie vor einem Jahr in den Ruhestand gingen.Nebenan im Verkaufsraum und auch in dem angeschlossenen Café herrscht hingegen bis zuletzt Hochbetrieb. Mehrere hundert THM-Studenten pro Tag und auch viele Anwohner aus der Nachbarschaft nehmen die Dienste der Bäckerei werktags zwischen 7 und 17.30 Uhr in Anspruch. Zwar bieten auch die »Pasteria« im Haus A und die Cafeteria im »Campustor« an der Ecke Ostanlage/Wiesenstraße belegte Brötchen und Kuchenstückchen an, doch sind die oft schon zur Mittagszeit vergriffen. Deshalb und trotz der etwas höheren Preise konnte sich der gewerbliche Anbieter gut behaupten.Diese Konkurrenzsituation hat am kommenden Freitag ein Ende. Das Studentenwerk wird sein Sortiment vor allem in der Pasteria deutlich ausweiten. Dort sollen dann auch vegetarische und vegane Backwaren angeboten werden. Die auf 7.15 Uhr vorgezogene Öffnungszeit ist ebenfalls eine Reaktion auf den Wegfall der Bäckerei auf der anderen Straßenseite.Die Großbäckerei Steinmüller wäre freilich gern in der Wiesenstraße verblieben. Ihre ursprüngliche Hoffnung, in die Neugestaltung des Grundstücks einbezogen zu werden, hat sich aber nicht erfüllt. Noch hofft der Geschäftsführer aber, dass er dort oder in der Nähe einen Standort für einen mobilen Verkaufswagen findet und dafür eine Genehmigung bekommt. Bisher ist das Bemühen aber erfolglos geblieben.