Als der Discounter Lidl im Jahr 2003 seinen großen Neubau an der Ecke Marburger Straße/Sudetenlandstraße fertigstellte, zog dort auch die Bäckerei Moos mit einer Verkaufsfiliale ein. Vor knapp fünf Jahren jedoch meldeten die Hausherren Eigenbedarf für das Domizil des Backwaren-Shops an, um dort die Pfandflaschen-Rücknahme anzusiedeln.Daraufhin mietete die Bäckerei Moos vor dem Haupteingang mehrere Lidl-Parkplätze an und errichtete dort einen Pavillon mit großer Verkaufstheke und kleinem Café. Diese Partnerschaft funktionierte gut, bis im vergangenen Jahr der Discounter seinen Markt modernisierte und dabei auch eine große Aufback-Station errichtete. Diese bundesweite Änderung des Lidl-Konzepts bekam die Bäckerei Moos in diesem Jahr zu spüren: Der Ende 2016 auslaufende Pachtvertrag wurde nicht verlängert.Als diese Nachricht vor kurzem durch das Verkaufspersonal publik gemacht wurde, war die Stammkundschaft enttäuscht. Eine Anwohnerin beklagte, damit werde den Nordstadt-Bewohnern eine »Stätte der Begegnung« genommen. Sie organisierte spontan einen Unterschriftenaktion gegen die Kündigung, die innerhalb weniger Tage über 500 Gleichgesinnte unterschrieben.Vor einigen Monaten hatte die Großbäckerei Moos jedoch bereits nach langem Suchen eine Alternative gefunden und bei der Lidl-Regionalverwaltung erfolgreich eine Verlängerung der Räumungsfrist bis Ende Februar erbeten. Bis dahin sollen in Kleinlinden die baulichen Voraussetzungen dafür geschaffen sein, dass der Pavillon aus der Sudetenlandstraße hierhin umziehen kann. Die Eröffnung ist für Anfang März geplant.