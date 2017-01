Bäckerei Künkel bietet Brötchen im Vorbeifahren

Wer es eilig hat, kann seine Brötchen am Drive-In-Schalter kaufen. (Foto: Schepp) © Armin Pfannmueller

»Wer es besonders eilig hat, erhält seine Lieblingsspezialitäten an unserem neuen Standort bequem am Drive-In-Schalter«, betont auch Martin Künkel. Der geschäftsführende Gesellschafter der Bäckerei Künkel freut sich darauf, »unseren Kunden dieses Genusserlebnis in einem ganz neuen Flair zu bieten« und dabei auf die mehr als hundertjährige Erfahrung des Unternehmens mit insgesamt 33 Filialen und über 300 Mitarbeitern zu setzen.Zum neuen gastronomischen Konzept in der Grünberger Straße gehört eine deutliche Erweiterung des Angebots, berichtet Verkaufsleiterin Ulrike Dietermann. Außer Backwaren, Snacks und Konditorei-Spezialitäten bietet die Bäckerei Künkel dort eine Speisekarte mit Suppen, Salaten, Burger, Pizzen, Flammkuchen und vegetarischen Gerichten – alles auf Wunsch auch zum Mitnehmen. Dietermann: »Wir setzen auf eine ideenreiche Küche und bereiten alle Speisen frisch zu. Gäste können sich ihr Frühstück täglich an der Theke zusammenstellen, sonntags bietet das Kaffeehaus von 7 bis 12 Uhr ein Frühstücksbuffet.Geöffnet ist das Kaffeehaus der Bäckerei Künkel mit Lounge, Fachgeschäft und Drive-In montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 7 bis 19 Uhr.