Auch am Montag war die Schranke noch nicht wieder in Betrieb. (Foto: mö)

Auch am Montag war die Störung noch nicht behoben. Haustechniker suchten den Fehler immer noch. Nach ihren Angaben handele es sich um eine Störung der Steuerung. »Mechanische Schäden sieht man gleich, aber so eine Störung hatten wir noch nicht«, meinte der Hausmeister, der die Schranke am Freitag letztlich ausbauen musste. Nach seinen Angaben hatten etwa 15 Pkw-Fahrer eine knappe Stunde warten müssen, ehe die Ausfahrt frei war.Die »fortwährend auftretenden Probleme« mit den Schranken, von denen der Wettenberger berichtete, wollte der Techniker zwar nicht bestätigen, aber es komme hin und wieder zu Betriebsstörungen, bedingt auch durch Vandalismus, erklärte der Mitarbveiter der Stadt. Zudem komme es immer wieder vor, dass Nutzer, die ihr Ticket nicht bezahlt hätten, versuchen würden, die Schranke hochzudrücken.Was den Wettenberger indes bedenklich stimmt, ist, dass es keinerlei Reaktion nach Betätigung der Notruftaste an der Ausfahrt gegeben habe und man mit der Feuerwehr bzw. den Hausmeistern erst nach geraumer Zeit einen Kontakt über die Sprechanlage am Ticketautomaten habe herstellen können. In einem Schreiben an den Magistrat will er nun u.a. wissen, wie das Sicherheitskonzept für die Tiefgarage aussieht. Der Magistrat sprach auf Anfrage von einem bedauerlichen Vorfall und will den Sachverhalt klären. Die Fragen des eingeschlossenen Autofahrers könne man aber erst Anfang kommender Woche beantworten.