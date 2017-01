Aulweg bleibt bis Ende Februar gesperrt

Das Ampelfundament an der Ecke Schiffenberger Weg ist marode. (Foto: Schepp) © Oliver Schepp

Die Pressesprecherin der Stadt, Claudia Boje, erklärte auf Nachfrage, man habe während der Arbeiten am Gehweg an der Kreuzung des Aulwegs und des Schiffenberger Wegs entdeckt, »dass ein Ampelfundament dringend erneuerungsbedürftig war.« Eine Reparatur sei nicht mehr möglich gewesen. Außerdem sei der Ampelmast in die Jahre gekommen. Daher habe sich die Stadt zu einer kompletten Erneuerung der Ampelanlage entschlossen.Abgesehen von den Lieferzeiten sei der Austausch »schwierig und langwierig, weil auch Signalgeber des Bahnübergangs davon betroffen sind.« Dies mache Sicherungsmaßnahmen und entsprechende Abstimmungen mit der Bahn erforderlich.Die Pflasterfläche rund um die Ampelmasten könne erst fertiggestellt werden, wenn die Verkabelung komplett sei. Boje erklärt weiter: »Für Kabelarbeiten ist es momentan aber zu kalt und deswegen haben wir vorsorglich den voraussichtlichen Endtermin auf Ende Februar gesetzt.«