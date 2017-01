Das Hotel wird weiterhin betrieben, doch die »Wiesenschänke« ist seit Monaten geschlossen. Das hat das Gerücht befeuert, die Hells Angels seien an dem einsam gelegenen Anwesen in der Nähe des Tierheims interessiert. (Foto: Schepp) © Oliver Schepp

Tatsächlich will Sonja Abraham, die seit dem August 2016 das Anwesen gepachtet hat und das Hotel führt, die Gastronomie wiederbeleben. Das Datum sei noch offen, weil derzeit noch über die Ausrichtung des Lokals beraten werde, sagte die Wieseckerin auf GAZ-Anfrage; eine Rückkehr zur Wiesenschänke werde es aber nicht geben. Die Geschäftsfrau ist zusammen mit ihrem Ehemann bereits in der Gastronomie- sowie in der Tankstellenbranche tätig.Auf dem Gelände in der Nähe des Wiesecker Tierheims war lange ein Bauernhof mit Schweinezucht betrieben worden. 1992 erwarben Wilhelm Hane und Heidrun Müller das Anwesen und wandelten den Auenhof zu einem Hotel- und Gastronomiebetrieb um. Das Ausflugslokal sorgte 1994 und 1995 für Aufsehen, weil die Inhaber nebenbei auch eine Straußenzucht betrieben, ehe ihnen dass amtlich untersagt wurde. Später staunten die Lokalgäste über ein Kamel auf der benachbarten Weide.Seit dem Tod der beiden Eigentümer vor knapp drei Jahren gehört das Anwesen an der Vixröder Straße ihrem Sohn Wilhelm Hane, der in Lochau am Bodensee lebt. Der Österreicher verpachtete die Gastronomie an zwei engagierte Betreiber, die binnen kurzer Zeit ein florierendes Lokal schufen. Die »Wiesenschänke« mit ihren 60 Sitzplätzen und einer überdachten Biergarten war als Ausflugslokal beliebt. Die rustikale und alpenländisch orientierte Küche und der offene Grill im Gastraum kamen gut an. Doch dann ließ der Service nach, die Gäste blieben aus, die Pächter gaben im Juli 2016 auf.Der Betrieb des Hotels mit seinen 21 Betten läuft zwar weiter, hat aber deutlich nachgelassen. Das Anwesen an der Vixröder Straße wirkt deshalb verlassen, vom privaten Ponyhof im einstigen Schweinestall abgesehen. Das hat offenbar die Gerüchteküche befördert, von der Wilhelm Hanle am fernen Bodensee auch schon gehört hat. Auslöser waren anscheinend die großen Autos, die einmal vor dem Auenhof geparkt worden waren – und Hotelgästen gehörten.Richtig ist, dass der Eigentümer den Auenhof gern verkaufen möchte – am liebsten an die Pächterin, die sich bereits das Vorkaufsrecht gesichert hat. Mit den Hells Angels will der Österreicher jedenfalls nur höchst ungern ins Geschäft kommen.