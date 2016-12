An Silvester auch an die Nachbarn denken

An Silvester gelten de facto Sonderregelungen«, sagt Kaisers. In sehr vielen Wohnungen werde gefeiert, traditionellerweise explodieren um Mitternacht überall Böller und Raketen. Da sei es wenig aussichtsreich, an diesem Abend auf die gesetzlichen Ruhezeiten zu pochen. Dennoch: Gerade Mieter in Mehrfamilienhäusern sind besonders zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. Deshalb rät Kaisers, Fenster und Türen geschlossen zu halten: »Auch sollte die Party nicht in voller Lautstärke bis in die Morgenstunden weitergehen.«Vorbereitung hilft. Der Mieterverein empfiehlt, die Nachbarn über die Party zu informieren – und sie gegebenenfalls sogar einzuladen. Ein weiterer Tipp : Die Gäste anzuhalten, »sich beim Kommen und Gehen ruhig zu verhalten«.Im Wesentlichen bedeutet es, dass Geräusche außerhalb der Wohnung kaum noch wahrnehmbar sein sollen, erklärt der Mieterverein. Dezibelgrenzen ließen sich dafür nicht anführen. Grundsätzlich ist die Nachtruhe in den Landesimmissionsschutzgesetzen geregelt – und meist von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens einzuhalten, ergänzt Kaisers. Doch grundsätzlich gilt: Geräusche aus der Nachbarwohnung, die durch Grundbedürfnisse verursacht werden, müssten Mieter dulden. So sei beispielsweise das Duschen auch nach 22 Uhr erlaubt, sofern es in angemessener Weise geschehe. Übertragen auf Silvester: Erlaubt ist es, im üblichen Maß zu feiern. Viele Mieter und ihre Gäste lassen um Mitternacht vor dem Haus Raketen steigen und stoßen dort aufs neue Jahr an.Hinterlässt ein Mieter Müll auf Straßen, Plätzen und Wegen, kann ihn sein Vermieter dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Und auch für das Böllern auf dem privaten Grundstück gibt es meist keine Klausel im Vertrag. Dennoch: »Jeder Mieter ist verpflichtet, Müll wegzuräumen, der aus besonderen Anlässen übermäßig entsteht«, sagt Kaisers. Insofern müsse ein Mieter die Überreste seiner Silvesterparty beseitigen. Feiern mehrere Parteien im Haus, sei der Schuldige aber schwer auszumachen.