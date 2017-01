Am Montag geht »zu 99 Prozent kein Bus raus«

Die Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Nahverkehrssparte der SWG ist historisch bedingt. Als die Stadtwerke um die Jahrtausendwende von einem städtischen Eigenbetrieb in eine AG umgewandelt wurden, wurde mit der Mit.Bus eine private Gesellschaft gegründet, bei der neue Fahrer zum deutlich niedrigeren Tarif des Landesverbands der Hessischen Omnibusunternehmen (LHO) angestellt wurden. Um die tarifliche Stellung der LHO-Fahrer – in Gießen 90 Mit.Bus-Mitarbeiter – geht es in dem Arbeitskampf.Kommt kein neues Angebot vom LHO, wird über den Montag hinaus im Nahverkehr gestreikt. Darüber waren sich am Freitag alle Seiten einig. Betroffen vom Streik sind in Gießen die Linien 1, 2, 3/13, 5, 7, 10, 12, 800, 801 sowie 802 (nach Wettenberg). Unter www.rmv.de gibt es aktuelle Informationen zum Streik. Die Linien 24 und 11 sowie der Überlandverkehr sind nicht betroffen.