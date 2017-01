Der Morgen danach am Berliner Platz. Wie in jedem Jahr säubern Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde am Neujahrsmorgen den Platz. (Foto: Friedrich) © Harald Friedrich

Am Neujahrsmorgen waren noch an zahlreichen Stellen in der Stadt die Hinterlassenschaften der Feiernden zu beobachten. Größere Kartons mit Böllerüberresten standen auch am frühen Nachmittag noch auf einigen Nebenstraßen. Um die Beseitigung der Silvesternachtspuren an Berliner Platz, Marktplatz und Elefantenklo kümmerten sich am frühen Neujahrsmorgen traditionell wieder Mitglieder der Jugendorganisation des Vereins Ahmadiyya Muslim Jasmaat. Die Jugendorganisation der islamischen Reformgemeinde, die weltweit in 209 Ländern für Frieden und Toleranz eintritt, veranstaltete die Aktion bereits im 20. Jahr. Der ehrenamtliche Einsatz ist mittlerweile deutschlandweit traditioneller Bestandteil der Arbeit in nahezu allen 260 Gemeinden und Jugendorganisationen des Vereins. In Gießen räumten am Neujahrsmorgen 59 Personen am Berliner Platz, am Marktplatz und rund um das Elefantenklo, wo traditionell in der Silvesternacht verstärkt Raketen und Böller angezündet werden, den Müll weg. gl