AAFES-Auflösung: Erfolg für fünf Aufrechte

In wenigen Wochen gehen im AAFES-Güterverteilzentrum die Lichter aus. (Foto: Henß) © Manfred Henss

Dass sie nun über März hinaus weiter beschäftigt werden müssen, hilft den Klägern, darunter die zweite Betriebsratsvorsitzende Adelheid Bagusat, aber nur bedingt. Denn es ist damit zu rechnen, dass die AAFES-Dienststellenleitung bald Änderungskündigungen ausspricht und den fünf Beschäftigten einen Arbeitsplatz in Germersheim anbietet. Dann werden sie annehmen oder verzichten müssen – auf Dauer können sie mangels Stellen aber nicht in Gießen arbeiten.Das Urteil der 6. Kammer machte deutlich, dass sich die AAFES in den Fallstricken von NATO-Truppenstatut und deutschem Arbeitsrecht verheddert hatte. Alle Arbeitnehmer im »Giessen Distrubution Center« waren Ende 2015 gefragt worden, ob sie nach Germersheim wechseln wollen. Wer dies angesichts der Entfernung von 180 Kilometern verneinte, bekam eine Beendigungskündigung. Ein deutsches Unternehmen hätte in vergleichbarer Situation jedoch nur eine Änderungskündigung aussprechen dürfen und den Betroffenen einen Arbeitsplatz am neuen Standort anbieten müssen. Dafür gilt zwar normalerweise eine Begrenzung von 30 Kilometern zwischen altem und neuem Arbeitsplatz, doch nach Überzeugung von Arbeitsrichter Tim Schömig ist das in diesem Fall anders zu sehen, weil die Gießener Dienststelle nicht geschlossen, sondern verlegt wird. Die Rechtsvertreter der Army und der Bundesrepublik hatten anfangs von einer Verlegung gesprochen und waren erst im Laufe der Gerichtsverfahren auf »Schließung« gewechselt.Als unwirksam stufte Schömig die letzten Klagen auch ein, weil die Gegenseite keine klare Entscheidung für den Zeitpunkt der Aufgabe des Gießener Standorts verdeutlicht habe. 2010 sei eine Verlegung für 2014 angekündigt worden, bis Dezember 2015 sei vor Ort von einer Schließung zum 30. September 2016 die Rede gewesen. Wer dann die Aufgabe zum 31. März 2017 und damit den Anlass für die Kündigungswelle festgelegt habe, sei bis zuletzt unklar geblieben.