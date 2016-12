14-jähriger Flüchtling nach Messerattacke am Gießener Bahnhof festgenommen

© Red

Wie polizeilicherseits bereits berichtet, befanden sich in der Tatnacht am 22. November drei Männer aus dem Lahn-Dill-Kreis nach einem Konzertbesuch auf dem Heimweg. Im Bereich des Mathematikums blieben sie stehen, um eine Notdurft zu verrichten. Dabei kam es plötzlich zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von sieben Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren. Einer der Männer, ein 47-Jähriger aus Wetzlar, fiel während des Übergriffs zu Boden und wurde durch die Gruppe der Jugendlichen geschlagen und getreten.Unmittelbar danach fuhr ein Taxi, welches mit drei Personen besetzt war, am Tatort vorbei. Die Insassen stiegen aus, um den Angegriffenen zu helfen. Nach einem kurzen Handgemenge zog der 14 Jahre alte Hauptverdächtige ein Messer und stach einem 47-jährigen Helfer aus Solms damit in den Unterbauch. Danach schlugen und traten die Jugendlichen gegen das Taxi, bevor sie in Richtung des Gießener Bahnhofs flüchteten.Die Täter konnten bei ihrer Flucht von einer Überwachungskamera am Bahnhof Gießen gefilmt werden. Anhand der Aufzeichnungen und aufgrund umfangreicher Ermittlungen gelang es den Strafverfolgungsbehörden, alle Jugendlichen aus der Gruppe der Angreifer zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um mehrere Jugendliche aus Syrien, welche sich aus verschiedenen Asylbewerberunterkünften im Landkreis Gießen kennen. Im Rahmen von Vernehmungen räumten sie jedenfalls ein, in die Auseinandersetzung involviert gewesen zu sein.Das Opfer des Messerangriffs aus Solms wurde nach einem mehrtägigen Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr.