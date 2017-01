Zahl der Opfer des Anschlags von Istanbul erhöht sich auf 39

Istanbul (dpa) - Die Zahl der Opfer des Terroranschlags auf einen Nachtclub in Istanbul hat sich auf 39 erhöht. Darunter seien 15 bis 16 Ausländer, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu laut Nachrichtenagentur DHA. In der Silvesternacht war der Club von einem oder mehreren Attentätern angegriffen worden. zum Zeitpunkt des Angriffs seien 700 bis 800 Menschen zu Silvesterfeierlichkeiten in dem Club gewesen. Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin sprach von einem Terrorangriff.