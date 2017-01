Türkische Fracht-Airline bestätigt Absturz ihres Jumbo-Jets

Istanbul (dpa) - Die türkische Frachtfluggesellschaft ACT Airlines hat den Absturz eines Jumbo-Jets in Zentralasien bestätigt. Die Fluggesellschaft teilte auf ihrer Homepage mit, die Ursache sei bislang nicht bekannt. Die Boeing 747 sei auf dem Weg von Hongkong in die kirgisische Hauptstadt Bischkek abgestürzt. Die russische Nachrichtenagentur Tass meldete, das Flugzeug sei in eine Siedlung gestürzt. Das kirgisische Gesundheitsministerium sprach von 32 Toten, nach anderen Angaben kamen 35 bis 37 Menschen ums Leben.