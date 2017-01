Tech-Indizes an der Wall Street klettern auf Rekordhochs

New York (dpa) - An der Wall Street geht die Rekordjagd zumindest bei den Technologiewerten weiter. So erreichten der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite jeweils erneut Höchststände. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,38 Prozent auf 19 887 Punkte nach unten. Der Euro ging auf Erholungskurs und wurde zuletzt mit 1,0570 US-Dollar gehandelt.