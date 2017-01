Sturmtief «Egon» sorgt für umgestürzte Bäume im Saarland

Saarbrücken (dpa) - Sturmtief «Egon» ist in Deutschland angekommen und hat mit starkem Sturm zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen im Saarland geführt. «Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm», sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Bäume seien auf Straßen und Leitungen gestürzt, erklärte er. Größere Unfälle habe es aber zunächst nicht gegeben. Von Westen soll der Sturm im Laufe der Nacht weiter über Deutschland ziehen und vielerorts starken Schneefall bringen. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Unwettern in mehreren Bundesländern.