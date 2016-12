Schwere Sturmflut in Hamburg erwartet

Hamburg (dpa) - Hamburg wappnet sich für eine schwere Sturmflut in der Nacht. Laut dem Lagezentrum der Polizei soll der Scheitelpunkt des Hochwassers 3,00 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt an der restlichen Nordseeküste vor Pegeln von 2,00 bis 2,50 Metern. In Hamburg sollten Teile des Hafens, der Hafencity sowie Straßen nahe der Elbe gesperrt werden. Dem Seewetterdienst zufolge kann es an der Nordseeküste orkanartige Windböen der Stärke 11 geben, an der Ostseeküste sogar Böen der höchsten Stufe 12.