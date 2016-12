Polizisten sollen bessere Schutzausrüstung bekommen

Berlin (dpa) - Nach einem Ausnahmejahr für die Sicherheitsbehörden wollen die Innenminister die Polizei besser für mögliche Terroranschläge wie zuletzt in Berlin ausrüsten. Bayern möchte im kommenden Jahr rund 30 Millionen Euro in schusssichere Schutzausrüstung investieren. In Nordrhein-Westfalen plant Innenminister Ralf Jäger, 2017 alle Streifenwagen mit Maschinenpistolen auszustatten. Auch die übrigen Innenminister wollen für spezielle Schutzausrüstung Geld in die Hand nehmen.