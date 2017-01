Neureuther will Podestplatz bei Slalom-Klassiker in Wengen

Wengen (dpa) - Eine Woche nach dem knapp verpassten Podestplatz in Adelboden will sich Skirennfahrer Felix Neureuther beim Slalom in Wengen mit einem guten Resultat weiter Selbstvertrauen holen. Nach der abgesagten Lauberhornabfahrt ist der Wettkampf heute das Highlight des Wochenendes im Berner Oberland. Bei den Damen wird die tags zuvor abgesagte Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee nachgeholt. Für Viktoria Rebensburg geht es mit Blick auf die Weltmeisterschaften in St. Moritz ebenfalls vor allem um ein gutes Gefühl, US-Star Lindsey Vonn will ihr Comeback geben.