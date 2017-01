Nach Terror in Istanbul keine Informationen über deutsche Opfer

Berlin (dpa) - Nach dem Anschlag auf einen Club in Istanbul gibt es noch keine Informationen über mögliche deutsche Opfer. Das Auswärtige Amt bemühe sich um Aufklärung und stehe dazu in engem Kontakt mit den türkischen Behörden, hieß es. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sprach von einem «feigen Anschlag». Nach türkischen Regierungsangaben konnten bislang 20 von 39 Todesopfern identifiziert werden. Unter ihnen sollen 15 Ausländer sein. Darüber hinaus wurden 69 Menschen verletzt in Krankenhäuser eingewiesen.