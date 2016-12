Medien: Drei Deutsche sterben bei Brand einer Jacht in Italien

Loano (dpa) - Dramatische Szenen am Hafen von Loano in Italien: Drei Deutsche sind Medienberichten zufolge auf einer brennenden Jacht ums Leben gekommen. Das Boot habe im Hafen der Stadt im Nordwesten des Landes gelegen, als das Feuer gegen sechs Uhr ausbrach, berichteten die Nachrichtenagentur Ansa und die italienische Tageszeitung «La Stampa». An Bord seien insgesamt zwei Männer und zwei Frauen gewesen, von denen sich eine retten konnte. Die Flammen hätten den Begleitern der Frau im vorderen Teil der Jacht den Weg nach draußen versperrt, hieß es.