Liverpool und Klopp gewinnen Spitzenspiel und behaupten Rang zwei

Liverpool (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Premier League das Spitzenspiel gegen Pep Guardiolas Manchester City gewonnen und den zweiten Rang gefestigt. Die Reds siegten am Silvesterabend zuhause mit 1:0 und bleiben in der englischen Fußball-Meisterschaft Zweiter hinter dem FC Chelsea. City dagegen kann morgen vom FC Arsenal noch von Rang drei verdrängt werden. Georginio Wijnaldum traf nach Flanke per Kopf zum 1:0.