Kerry: Zweistaatenlösung einzige Möglichkeit Nahost-Frieden

Washington (dpa) - Eine Zweistaatenlösung ist nach Ansicht des scheidenden US-Außenministers John Kerry die einzige Möglichkeit, dauerhaft Frieden zwischen Israel und Palästinensern zu schaffen. Diese Auffassung hat Kerry in einer Rede bekräftigt. In den letzten Tagen war es wegen der Haltung der USA im UN-Sicherheitsrat zu Spannungen gekommen. Der Sicherheitsrat hatte Israel zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalem aufgefordert. Die USA verzichteten auf ihr Vetorecht und enthielten sich. Israel reagierte mit Kritik.