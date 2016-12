Israel reagiert heftig nach UN-Resolution gegen Siedlungen

Jerusalem (dpa) - Aus Zorn über eine Resolution des Weltsicherheitsrates gegen die israelische Siedlungspolitik hat Israel eine Reihe von Gegenmaßnahmen eingeleitet. Das Land will jetzt seine Beziehungen zu den Vereinten Nationen auf den Prüfstand stellen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies das Außenministerium an, einen «Aktionsplan» gegen die UN und andere internationale Einrichtungen auszuarbeiten. Der UN-Sicherheitsrat hatte Israel zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalem aufgefordert.