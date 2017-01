Gabriel will laut «Bild» als Kanzlerkandidat antreten

Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel will nach Informationen der «Bild»-Zeitung im Herbst als Kanzlerkandidat seiner Partei antreten. Diese Entscheidung habe der Vizekanzler und Wirtschaftsminister nach internen Gesprächen und unter anderem auf dringendes Anraten von Altkanzler Gerhard Schröder getroffen, schrieb die Zeitung. Sie beruft sich auf nicht näher bezeichnete Parteikreise. Der SPD-Parteivorstand schrieb in einer Reaktion auf Twitter, es handele sich um «Spekulationen». Die K-Frage werde am 29. Januar entschieden.