Flugzeug mit russischem Armeechor vermisst

Sotschi (dpa) - Ein russisches Flugzeug mit einem Armeechor an Bord wird über dem Schwarzen Meer vermisst. Die Maschine vom Typ Tupolew Tu-154 mit 91 Menschen an Bord war nach Agenturangaben in Sotschi gestartet. Der Chor sollte zu einem Auftritt nach Syrien fliegen.