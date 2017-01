Fernsehen: Vier Tote bei Anschlag in Jerusalem

Jerusalem (dpa) - Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem sind nach Angaben des israelischen Fernsehens mindestens vier Menschen getötet worden. Auch der Attentäter sei erschossen worden. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Der Lastwagenfahrer sei in dem Stadtteil Armon Hanaziv in eine Gruppe von Soldaten gefahren, die gerade aus einem Autobus gestiegen waren, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Polizei sperrte den Ort des Anschlags ab.