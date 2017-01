Dow Jones gibt nach

New York (dpa) - Der Dow Jones Industrial hat sich nur zwischenzeitlich wieder ein wenig an die bisher unerreichte Marke von 20 000 Punkten herangepirscht. Am Ende stand beim Dow ein Minus von 0,16 Prozent auf 19 855 Punkte zu Buche. Der Euro geriet etwas unter Druck und notierte zuletzt bei 1,0559 US-Dollar.