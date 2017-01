CSU-Fraktion geht in Klausur

München (dpa) - Die Winterklausuren in Bayern gehen weiter: Nach Freien Wählern und Grünen ziehen sich in dieser Woche nun die CSU- und die SPD-Fraktion für mehrtägige Beratungen zurück. Die CSU tagt bis Donnerstag im Kloster Banz in Bad Staffelstein, die SPD von Dienstag bis Donnerstag schon traditionell im schwäbischen Kloster Irsee. Zentrales Thema bei der CSU hätte eigentlich die Wirtschaftspolitik sein sollen. Nach dem Berliner Anschlag stehen aber die Themen Innere Sicherheit und Zuwanderung nun ebenfalls ganz oben auf der Agenda.