Berliner Terroropfer aus Polen wird in der Heimat beerdigt

Stettin (dpa) - Der polnische Lastwagenfahrer, der dem Terroranschlag vor Weihnachten in Berlin zum Opfer fiel, wird heute in seiner Heimat beigesetzt. Bei einem Trauergottesdienst in dem Ort Banie bei Stettin wollen Familie und Freunde Abschied von dem 37-Jährigen nehmen. Fahrerkollegen wollen ihm mit einem Lkw-Konvoi das letzte Geleit geben. Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri hatte am 19. Dezember seinen Lastwagen entführt und als Waffe bei seinem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt missbraucht. Dabei wurden elf Menschen getötet und über 50 verletzt. Der Pole wurde tot auf dem Beifahrersitz gefunden.