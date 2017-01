Alexander Zverev bei Australian Open mit viel Mühe weiter

Melbourne (dpa) - Die große deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat ein überraschendes Aus gleich in der ersten Runde der Australian Open vermieden. Der 19-jährige Hamburger bezwang den Niederländer Robin Haase nach 1:2-Satzrückstand noch in fünf Sätzen. Ebenfalls in der zweiten Runde steht Philipp Kohlschreiber. Der an Nummer 32 gesetzte Augsburger gewann in Melbourne in vier Sätzen gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili.