Wer verlängert meinen Pass? Dienste zwischen den Jahren

Die meisten Verwaltungen haben zwischen den Jahren geöffnet, entsprechend ihrem Selbstverständnis als Dienstleister der Bürger. (Foto: so) © Ruediger Sossdorf

Zwar ist die Zahl der Ansprechpartner im Gießener Land hier und da etwas reduziert – aber das Gros der öffentlichen Verwaltungen ist offen. Nachfolgend eine Stichprobe bei einer Handvoll Rathäuser, mithin ohne Anspruch auf Vollständigkeit.Biebertal, Heuchelheim, Hungen, Laubach, Lich, Linden, Pohlheim oder Wettenberg: Überall dort ist der Bürgerservice offen. Um eben die Frage der Ausweispapiere zumindest provisorisch zu klären, damit der Reise ins Ausland nichts im Wege steht. Um den Hund anzumelden. Um den leider ins Altpapier gewanderten Abfallkalender 2017 noch einmal zu holen. Um die Geburt eines Kindes ebenso registrieren wie auch den Tod der Oma beurkunden zu lassen.Da wird womöglich nicht überall der Full-Service möglich sein beispielsweise zur fachlichen Beratung mit Blick auf einen Bauantrag (ohnehin Terminvereinbarung empfohlen!). Aber Dringendes oder alltäglich Notwendiges ist machbar.»Wir sind dünner, aber nach Möglichkeit in allen Abteilungen besetzt«, heißt es beispielsweise aus dem Rathaus in Linden, auch mit Blick auf den einen oder anderen Kollegen, der in den Weihnachtsurlaub gegangen ist. Und ganz verheißungsvoll verspricht die freundliche Dame am Empfang: »Im Rahmen des Möglichen bekommt hier jeder unserer Bürger geholfen!«Alles wie immer!« lautet auch die frohe Botschaft aus Heuchelheim und Lich. Und der Hungener Bürgerservice vermeldet ganz weltläufig: »Business als usual!«Beispielhaft für ein abgespecktes Angebot: In Biebertal ist die Verwaltung am 27. und 28. Dezember wie üblich geöffnet (Dienstag 14 bis 18 Uhr und Mittwoch 8 bis 12 Uhr), am Donnerstag, 29. Dezember, bleibt geschlossen, und am Freitag, 30. Dezember, gibt es nur einen Notdienst im Bürgerservice von 10 bis 12 Uhr. Das Standesamt, wichtig weben für Beurkundungen in Sterbefällen, ist vom 27. bis 30. Dezember in Biebertal zwar geschlossen, hat jedoch eine telefonische Rufbereitschaft.Die Verwaltung der Stadt Laubach bleibt an allen Tagen (außer Mittwoch) mit folgenden kleinen Einschränkungen wie immer geöffnet: Die Öffnungszeiten am Donnerstag, dem 29. Dezember, werden von 18 Uhr auf 16 Uhr verkürzt.