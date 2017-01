Wenn der Hausarzt Pause hat

Unter der Nummer 116 117 können Patienten die Zentrale des Ärztlichen Bereitschaftsdientes in Kassel erreichen. (Foto: pm)

Die ÄBD ist für alle dringenden Beschwerden zuständig, mit denen Patienten eigentlich zu ihrem Hausarzt gehen würden, wenn die Praxis geöffnet wäre. Der Unterschied zu Notfallaufnahmen in Krankenhäusern: Diese behandeln lebensbedrohliche Fälle, zum Beispiel beim Verdacht auf Herzinfarkt, Schlaganfall oder nach schweren Unfällen.? Was bedeutet die Reform des ÄBD für die bisherigen Standorte?Der Standort Lollar schließt , die Praxen in Grünberg und Linden bleiben für den Fahrdienst erhalten. Dafür werden die Räume des ÄBD an der Asklepios-Klinik in Lich ausgebaut, die Sprechzeiten ausgeweitet.? Wie sind die Öffnungszeiten des Bereitschaftsdienstes in Lich?Die ÄBD-Zentrale in Lich ist werktags ab 19 Uhr, mittwochs und freitags ab 14 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Öffnungszeiten am Wochenende sowie an Feier- und Brückentagen sind von 7 bis 7 Uhr. Die KV kooperiert mit dem Krankenhaus bei der Versorgung von Patienten, die zwar die Notfallambulanz besuchen, dann aber zu den Hauptlastzeiten von der ÄBD-Zentrale versorgt werden.? Wird es weiterhin Hausbesuche durch den ÄBD geben?Die KV Hessen betont, der Hausbesuchsdienst werde weiterhin eine wesentliche Rolle bei der Versorgung von Patienten in der Nacht spielen – weil ein zunehmender Teil der Bevölkerung älter und weniger mobil sei. Die Firma Lahn-City-Car aus Gießen ist für diesen Fahrdienst verantwortlich. Das Unternehmen ist auch für den ÄBD in der Wetterau tätig.? Unter welcher Telefonnummer ist der ÄBD erreichbar?Unter der 116 117 können Patienten die ÄBD-Zentrale in Kassel erreichen. Die Telefonnummer 112 ist nur für Notfälle und den Ruf eines Kranken- oder Notarztwagens vorgesehen.