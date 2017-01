Dem Reiz der Dorfidylle gewinnen junge Familien immer weniger ab. (Foto: Hüttl/pm) © pv

Der oberhessische Propst hat in diesem Jahr auf der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau einen Bericht zum ländlichen Raum vorgetragen. Dazu hatten die sechs Pröpstinnen und Pröpste zehn beispielhafte Orte im Kirchengebiet besucht. Die Tendenz ist eindeutig. Dem Vogelsberg etwa droht in den kommenden zehn Jahren ein Bevölkerungsverlust von zehn Prozent. »Es ist ein gesellschaftlicher Wandel, den wir global erleben. Die Politik kann an vielen Stellen nur reagieren, aber auch einiges machen«, sagt Schmidt.Folgendes aber ist Fakt: Viele junge Familien ziehen in die Ballungszentren. Dörfer sind für sie nur dann reizvoll, wenn sie gute Betreuungsstrukturen für ihre Kinder vorfänden – doch gerade die würden abgebaut, wenn nur wenige Kinder im Dorf leben.Dennoch sieht Schmidt nicht ganz schwarz: »Es gibt auch junge Leute, die nicht weg wollen. Es stimmt nicht, dass niemand mehr auf dem Land leben will«, sagt er. Auf seiner Reise durch das Kirchengebiet habe er auch viel Kreativität erlebt: neue Dorfläden etwa oder Nachbarschaftsinitiativen, die Fahrten zum Arzt organisieren oder Gärten vom Unkraut befreien. Es gebe viele ermutigende Projekte wie das Mehrgenerationen-Projekt Dorfschmiede in Freienseen in Laubach. Diese Initiativen bräuchten die besondere Unterstützung von Kirche und Politik, sagt Schmidt.In vielen Orten sei die Kirche die einzige verbliebene Institution. »Viele Menschen sagen: Solange die Kirche da ist, gibt es noch Hoffnung«, sagt Schmidt. »Eine hervorragende Netzwerkerin« nennt er die Kirche, weil sie Menschen und Vereine ins Gespräch bringen könne und Räume für Begegnungen zur Verfügung stelle.Der Kirche selbst verordnet Schmidt diesbezüglich »einen inneren Paradigmenwechsel«. Sie sei nicht nur für Kirchenmitglieder, sondern für alle Menschen verantwortlich.