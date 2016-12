Riesig und bunt ist das Angebot an Munition für Schreckschusswaffen, um damit das Silvester-Feuerwerk zu bereichern. © so

Kauf und Besitz vieler solcher Schreckschusspistolen sind frei ab 18 Jahren. Aber Obacht: Nicht jedoch das Führen oder gar das Benutzen. Dafür braucht es einen »kleinen Waffenschein«. Den stellen die Aufsichtsbehörden aus, konkret das Ordnungsamt beim Landkreis. Bedingung für den »Kleinen Waffenschein« ist, dass vorab eine Personenüberprüfung ohne negativen Befund verlaufen ist. Der Antragsteller muss allerdings – anders als bei echten Schusswaffen – keine Sachkunde für die Schreckschusswaffe nachweisen.Dieser »kleine Waffenschein« ist seit April 2003 zum Führen von Schreckschusswaffen außerhalb des eigenen Grundstücks erforderlich. Was bedeutet Führen einer Waffe? Das Tragen der Pistole, geladen und griffbereit. Oder auch das Mitnehmen der geladenen Schreckschusspistole – etwa im Handschuhfach des Autos oder in der Handtasche. Der reine Transport ist auch ohne kleinen Waffenschein erlaubt, dann aber ungeladen und gesichert erläutert Fachmann John. Er weist alle seine Kunden genauestens darauf hin, was beim richtigen Umgang mit den Pistolen oder Revolvern zu beachten ist.Das Schießen ist ebenfalls nur auf dem eigenen Grundstück zulässig – oder aktuell etwa zu Silvester –, wenn der Hausherr des fraglichen Grundstücks dies erlaubt. Die Munition darf das Grundstück dann aber nicht verlassen. Das Abfeuern in der Öffentlichkeit ist also verboten – auch an Silvester. Genehmigungsfähige Ausnahmen sind Theater- oder Filmvorführungen oder der Startschuss bei Sportwettkämpfen. Wer die Waffe mit sich führt, muss auch den Waffenschein plus Ausweis dabeihaben – ansonsten drohen empfindliche Strafen und gegebenenfalls der Entzug der Waffe. Wobei immer mehr Menschen unabhängig von Silvester eine Schreckschusswaffe erwerben; sei es im Fachhandel oder im Internet. Das Geschäft floriert. Ein »gesteigertes Sicherheitsbedürfnis« hat man bei Waffen-Geller ausgemacht: Nach Köln, München oder Berlin ging sofort der Umsatz hoch, sagt John. Wie viele Schreckschusswaffen bundesweit in Haushalten vorhanden sind, kann nur geschätzt werden. Es dürften weit mehr sein als über die Besitzer angemeldet.Wer jedoch einen Waffenschein hat, der wird auch kontrolliert: Nach dem Waffengesetz gibt es in Folge immer wieder so genannte Regelüberprüfungen der »Inhaber von waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen«, wie es in schönstem Amtsdeutsch heißt. Die »Prüfung der Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung« erfolgt, indem das zuständige Ordnungsamt des Kreises Auskünfte beim Bundeszentralregister, bei der Polizei und dem Einwohnermeldeamt der Wohnsitz-Kommune einholt. Dazu wird der Kreis von sich aus aktiv und teilt dem Inhaber des Waffenscheins das Ergebnis der Regelüberprüfung mit. Alle drei Jahre und jeweils verbunden mit einer Gebühr von 30 Euro.