Neuer Kreisbeigeordneter: Solo-Auftakt für Stock

Trio mit dem Freiherrn vom und zum Stein, dem in Nassau wurzelnden preußischen Staatsreformer: Der neue Kreisbeigeordnete Hans-Peter Stock und seine beiden engsten Mitarbeiterinnen Eva-Maria Jung und Charmaine Berg. (Foto: so) © Ruediger Sossdorf

Am Montag schaute Stock auf dem Weg nach Gießen an den Riversplatz um 7.30 Uhr noch einmal im Rathaus der Gemeinde Schöffengrund vorbei, wo er seinem Stellvertreter die Rathausschlüssel übergab. Acht Jahre und acht Monate leitete der Freie Wähler dort die Verwaltung: Noch am Silvestertag hat er als scheidender Bürgermeister noch einmal an seinem Schreibtisch gesessen und die letzten drei Briefe diktiert. Je einen an seine potenziellen Nachfolger, an die drei Bewerber um das Bürgermeisteramt von Schöffengrund? Stock lacht. »Nein! Aber ich habe noch Dinge geordnet. Der Tisch ist aufgeräumt. Ich konnte sehr beruhigt gehen.«Am Montag hat der neue »Hauptamtliche« in der Kreisspitze begonnen, sich seinen Mitarbeitern in der Kreisverwaltung vorzustellen, ist von Büro zu Büro gegangen, um ein gutes neues Jahr zu wünschen und für ein gutes Miteinander zu werben. »Das muss so sein«, sagt er, und macht keinen Hehl daraus, dass er gerne nah dran ist an den Menschen. »Ohne Mitarbeiter geht es nicht; wir sind im Höchstmaß auf ein gutes Team angewiesen!«Und bittet, wie auch schon bei der Kreispolitik, um Offenheit: »Nur das, was ich weiß, kann ich auch ändern«, kündigt er ein offenes Ohr für die Mitarbeiter – und für die Bürger – an. Seine Bürotür stehe jedenfalls jederzeit offen.Gemäß Vereinbarung der nach der Wahl im März neu formierten Koalition von SPD, Freien Wählern und Grünen ist Hans-Peter Stock von der Landrätin mit den Aufgaben des Jugend-/Familien- und Sozialdezernats, den Bereichen Gesundheit, Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Zentrale Dienste undder Abfallwirtschaft betraut worden. Gerade bei letzterer sieht »der Neue« wichtigeAufgaben: »Die Zukunft der Abfallwirtschaft bleibt spannend«, sagt er, und sieht große Chancen in einem Mehr an kreisübergreifender Zusammenarbeit. »Ich gehe da mit großem Optimismus ran«.